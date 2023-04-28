Бывший свердловский депутат арестован в Омске по подозрению в даче взятки

Бывший депутат заксо Свердловской области от партии «Справедливая Россия» Геннадий Ушаков стал в Омске фигурантом уголовного дела о взятке.

Сегодня Куйбышевский районный суд Омска отправил его на два месяца под домашний арест. Ушакова обвиняют в преступлении, предусмотренном п. «б» ч. 4 ст. 291 УК РФ «Дача взятки в крупном размере». По версии следствия, он дал взятку заместителю директора департамента имущественных отношений администрации Омска Евгению Кондратьеву – тоже выходцу из Свердловской области. Чиновник до 25 июня помещен в СИЗО.

«По версии следствия, 9 марта 2023 года в одном из кафе в г. Омске Кондратьев Е.В. получил от Ушакова Г.В., действующего в интересах санкт-петербургского ООО «Пинотаж» (основной деятельностью является управление недвижимым имуществом), взятку в размере 970 тысяч рублей за ряд незаконных действий, направленных на заключение договора аренды с МУП г. Омска «Муниципальные рынки» (учредителем которого выступает городской округ г. Омск в лице департамента имущественных отношений администрации г. Омска) нежилых помещений Центрального рынка по заниженной стоимости», – рассказали в пресс-службе суда.

Как уже сообщал «Новый День», в 2017 году назначение свердловчанина Александра Буркова и.о. губернатора Омской области привело к заметной миграции его однопартийцев в этот регион. Одним из «эсеров», «засветившимся» в Омске, стал Геннадий Ушаков. Отметим, что в Екатеринбурге он в 2015 году был признан банкротом.

Екатеринбург, Омск, Елена Владимирова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2023, РИА «Новый День»