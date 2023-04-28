На Тюменском тракте столкнулись два грузовика

На 83-м километре трассы Екатеринбург – Тюмень сегодня днем столкнулись два грузовика.

По данным Госавтоинспекции, водитель фуры DAF экстренно затормозил из-за остановившейся впереди легковушки, после чего грузовик вынесло на встречную полосу, где он столкнулся с грузовым автомобилем Foton. В результате аварии водителя Foton увезла скорая помощь в больницу Богдановича для медицинского осмотра.

После столкновения движение по трассе было временно перекрыто, к 16:00 его восстановили. Обстоятельства аварии выясняют сотрудники ГИБДД.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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