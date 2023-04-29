На майские праздники изменится расписание движения свердловских электричек

С завтрашнего дня и до 10 мая на Свердловской железной дороге изменится расписание движения электричек. Поезда, которые ходят только по будням, отменят, вместо них добавят рейсы выходного дня.

«1, 8 и 9 мая отменяются рейсы пригородных поездов, курсирующих только по рабочим дням, и назначаются дополнительные рейсы поездов, которые курсируют только по выходным дням», – сообщили в пресс-службе СвЖД.

Кроме того, изменения затронут пригородные «Ласточки» в направлении Нижнего Тагила, Серова, Кузино и Шали:

№7053 Екатеринбург – Шаля (отправление в 17:58, здесь и далее время местное) отменен 30 апреля и 7 мая, назначен 1 и 9 мая;

№7054 Шаля – Екатеринбург (отправление в 04:43) отменен 1 и 8 мая, назначен 2 и 10 мая;

№7055 Екатеринбург – Кузино (отправление в 17:58) отменен 1 и 9 мая, назначен 30 апреля и 7 мая;

№7056 Кузино – Екатеринбург (отправление в 05:40) отменен 2 и 10 мая, назначен 1 и 8 мая;

№7062 Нижний Тагил – Екатеринбург (отправление в 07:27) отменен 2 и 10 мая, назначен 1 и 8 мая;

№7066 Нижний Тагил – Екатеринбург (отправление в 12:13) отменен 30 апреля и 7 мая, назначен 1 и 9 мая;

№7067 Екатеринбург – Нижний Тагил (отправление в 17:25) отменен 1 и 9 мая, назначен 30 апреля и 7 мая;

№7071 Екатеринбург – Серов (отправление в 17:25) отменен 30 апреля и 7 мая, назначен 1 и 9 мая;

№7072 Серов – Екатеринбург (отправление в 03:18) отменен 1 и 8 мая, назначен 2 и 10 мая.

Изменения коснутся и некоторых других пригородных поездов в Свердловской области.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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