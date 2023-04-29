В Екатеринбурге до 1 мая перекрыли выезд из Солнечного, в районе копятся пробки

В микрорайоне Солнечный до 1 мая перекрыли участок улицы 2-я Новосибирская. На выезде из района даже в выходные скопились пробки.



«До 12.00 1 мая включительно на объекте реконструируемой автомобильной дороги по ул. 2-я Новосибирская, на участке дороги от улицы Чемпионов до дома № 68, проводятся строительные работы. В связи с этим движение для всех видов транспорта на указанном участке автодороги закрыто», – сообщили в пресс-службе городской ГИБДД.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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