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Суббота, 29 апреля 2023, 13:40 мск

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В Екатеринбурге женщина спрыгнула в Исеть (ФОТО)

Фото ГУ МЧС по Свердловской области

В центре Екатеринбурга женщина спрыгнула в Исеть. Из воды ее вытаскивали спасатели.

«Сегодня днем в Екатеринбурге на реке Исеть произошло происшествие на воде. Огнеборцы отдельного поста 1-й пожарно-спасательной части при патрулировании береговой линии обнаружили, что женщина спрыгнула в воду. Спасатели взяли лодку на ближайшей лодочной станции, подплыли к женщине и эвакуировали на берег. После чего женщина была передана прибывшей бригаде скорой помощи», – сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Свердловской области.

В спасении участвовали 5 человек.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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