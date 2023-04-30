2,5 тонны мусора собрали в парке Маяковского во время акции «Особенности национальной уборки» (ФОТО)

Накануне в Екатеринбурге стартовала всероссийская экологическая акция «Особенности национальной уборки». На рок-субботнике в парке Маяковского горожане собрали 2,5 тонны мусора, а завершилось мероприятие концертом Сергея Бобунца («Смысловые галлюцинации»).

По словам директора фонда «КОМПАС» Татьяны Ковалевой, в отличие от обычного субботника «Особенности национальной уборки» должны проходить с учетом традиций и колорита каждого региона-участника.

«Культурный код Екатеринбурга – безусловно, уральский рок. Поэтому с нами сегодня прибирался и пел яркий представитель свердловского рок-клуба, человек, от которого исходит огромное количество позитива – талантливый и прекрасный Сергей Бобунец, – говорит Татьяна Ковалева. – Мы практически не думали, с какого города начать нашу всероссийскую акцию, решили, что это будет Екатеринбург. Это потрясающий драйвовый город, который может задать настроение всей стране. Дорогой Екатеринбург, огромное спасибо. Мы волновались, потому что для нас это было первое мероприятие в рамках акции, которая продлится до конца октября. Не ожидала, что вы настолько организованно откликнитесь. Вовремя придете и так быстро соберете мусор».

В рок-субботнике, по данным администрации ЦПКиО, приняли участие порядка 2 тысяч человек: гости парка, волонтеры, экологи, представители движений «Молодая гвардия», «Волонтерская рота».

В том числе мусор убирали министр природных ресурсов Свердловской области Денис Мамонтов и его заместитель Антон Сафронов, депутаты свердловского Заксобрания – вице-спикеры Аркадий Чернецкий и Михаил Клименко, глава комитета по экологии Сергей Никонов и Вячеслав Вегнер, председатель гордумы Екатеринбурга Игорь Володин, городские депутаты Ира Овчинникова и Антон Швалев.

Участников субботника на протяжении дня развлекали и подбадривали ведущие шоу «Ротов, подъем»! на «Наше радио» – Ксения Табашникова и DJ Юрий «Макфлай» Облеухов.

Всего за 2,5 часа было собрано более 2,5 тонн мусора. За каждый набитый мешок участники субботника получали наклейку. Тем, у кого в итоге оказалось больше всего наклеек, «КОМПАС» подарил наборы фирменной одежды.

Мусорные мешки из парка вывез региональный оператор по обращению с ТКО «Спецавтобаза». Кроме этого регоператор развлекал гостей акции мастер-классами. На аллее, где расположились представители компании, можно было послушать лекцию про сортировку отходов, создать закладку для книги, сходить на экорыбалку.

Еще одну аллею занял постоянный партнер фонда «КОМПАС» – екатеринбургский Немузеймусора. Его команда учила участников рок-субботника создавать авторские открытки, брелоки из полестирола, подставки под горячее из флекса крышек и так далее. Также Немузеймусора привез с собой в парк настоящую выставку фигур из мусора.

«И ребенка поразвлекал, и погода хорошая, и день заканчивается концертом нашего земляка. Хорошо открыли летний сезон, празднично», – поделился впечатлениями министр Денис Мамонтов.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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