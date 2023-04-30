На севере Свердловской области выпал снег

Сегодня ночью в Свердловскую область пришло похолодание. В северных районах выпал снег.

Например, снегом засыпало Серов и Краснотурьинск, о чем сообщают жители города в пабликах «ВКонтакте».

По данным Уральского гидрометцентра, сегодня ночью на севере региона температура опустилась до -6 градусов. Днем будет до +5, будет дождь с мокрым снегом. В ночь на первое мая температуры на севере тоже будут минусовыми.

В среднем по Свердловской области сегодня и завтра днем ожидается +10 – ...+15 градусов тепла, местами небольшой дождь. А вот 2 мая придет жара: днем до +20 – ...+25 градусов, на севере – до +15.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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