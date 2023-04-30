Под Талицей кроссовер вылетел с дороги и перевернулся, есть погибшие (ФОТО)

Сегодня рано утром под Талицей кроссовер Nissan X-Trail по непонятным пока причинам вылетел с дороги в кювет и перевернулся. В аварии погибли 52-летний водитель и 34-летняя пассажирка, еще один 34-летний пассажир в коме.

«ДТП произошло сегодня около 4 часов утра в Талицком районе на 14 км подъезда к селу Елань от дороги Талица – Бутки. По предварительным данным, водитель автомобиля Nissan X-Trail, двигаясь с небезопасной скоростью, не справился с управлением, допустил съезд с автодороги в кювет с последующим опрокидыванием», – сообщили в пресс-службе УГИБДД по Свердловской области.

Известно, что погибший водитель и пострадавший являлись жителями Талицы, а женщина была зарегистрирована в Тюмени. Выживший пассажир находится в коме в реанимации Талицкой ЦРБ.

Госавтоинспекция сообщает, что все они не были пристегнуты. На месте ДТП следственно-оперативная группа провела процессуальные действия, установила личности участников, у водителя взята кровь для проведения химико-биологического исследования, по результатам которого будет установлено, в каком состоянии он находился. По факту ДТП органы внутренних дел проводят расследование.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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