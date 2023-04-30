В Свердловской области продолжают гореть леса: за сутки огонь прошел более 1300 гектаров

В Свердловской области сотрудники Уральской лесоохраны ликвидировали 9 природных пожаров на площади 1304 гектара. Но лес продолжает гореть.

«Продолжается ликвидация пожаров в Верхотурском, Верхнепышминском, Гаринском, Горноуральском, Махневском, Сосьвинском районах. На всей территории Свердловской области действует особый противопожарный режим», – сообщили в департаменте информполитики губернатора.

Продолжается патрулирование лесов. За первый выходной день, 29 апреля, инспекторы провели 118 патрулирований по местам, которые пользуются особой популярностью у дачников, любителей рыбалки и пикников.

В связи с особым режимом запрещено использование открытого огня, разведение костров, сжигание мусора, сухой травы, соломы; любые строительные и производственные огневые работы, в том числе сварка, а также запуски фейерверков; использование мобильных мангалов даже на территории собственного дачного или садового участка. Исключением является только использование стационарных мангалов или печей, выполненных с соблюдением требований пожарной безопасности.

В случае обнаружения возгорания нужно незамедлительно сообщить о нем по бесплатному телефону лесной охраны 8 (800) 100-94-00, по единому номеру 112 или с помощью мобильного приложения «Берегите лес».

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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