Почти три сотни сотрудников УГМК сегодня пробежали по центру Екатеринбурга

В Екатеринбурге в центре города прошел забег «Майская гроза. В числе прочих в нем принято участие 270 сотрудников УГМК из Екатеринбурга, Верхней Пышмы, Ревды, Режа, Кировграда, Серова, Оренбургской области и Башкирии.

С каждым годов число участников забега от компании только растет – в прошлом году их было 250. Многие спортсмены-любители приезжают не в первый раз, все больше становится тех, кто выходит на старт со всей семьей.

Так, бегун из Башкирии Ильшат Шакиров в легкоатлетических забегах – как шоссейных, так и трейловых (по горам Урала) – участвует практически каждый месяц. Каждый год пробегает 1-2 марафона на дистанцию 42 км, в этом году уже зарегистрировался на осенний забег в Москве. «В бег я пришел из футбола 4 года назад, когда готовился к сдаче ГТО – нужно было достичь норматива на 3 км, – рассказал Ильшат Шакиров. – Начал тренироваться и как-то незаметно втянулся: бегать можно в любое удобное для тебя время, ты не зависишь от команды и графика тренировок. «Майскую грозу» не пропускаю, так как компания организует все на высшем уровне, к тому же это хорошая тренировка».

Зарина Петухова из Ревды три года занимается плаванием, пять лет шейпингом и вот уже год – бегом: «Я начала участвовать в подобных забегах и окунулась в них с головой в прошлом году – с «Шигирского идола» (трейл по пересеченной местности). Его проводили при поддержке УГМК в окрестностях Дегтярска. Потом были «Европа-Азия» в Екатеринбурге, «Ночной забег» и «Зимний забег». Это очень захватывает. Самое важное – бежишь в свое удовольствие, с секундомером никто не стоит, не подгоняет. Рядом бежит много человек, все с разной скоростью, атмосфера потрясающая, праздник спорта для души. Конечно, на дистанции в 10 километров можно вымотаться, но это весело, интересно. А то, сколько человек стартует одновременно, это, конечно, азарт, и не хочется отставать».

Напомним, «Майская гроза» традиционно открывает серию стартов марафона «Европа – Азия». В этом году забег посвящен 20-летию Дворца игровых видов спорта и проложен от площадки перед ДИВС по набережной и центральным улицам Екатеринбурга. Организаторы предложили участникам четыре дистанции: 800 метров – детская, 5 км – для новичков, 10 км – для опытных бегунов и специальная – 2020 метров – посвящена юбилею ДИВС.

Спортсменов УГМК можно было узнать среди участников по футболкам с корпоративной символикой. «Здоровый образ жизни – это выбор каждого человека, – считает начальник управления по работе с персоналом УГМК Анна Скоробогатова, – такой же, как и выбор, в какой компании работать, в каком коллективе находиться. В нашем случае все сошлось: наши коллеги работают в УГМК и выбирают ЗОЖ. Спасибо организаторам, что дают возможность встречаться за пределами работы и отлично проводить время. Благодаря забегам к нам приезжают работники наших предприятий со всей России и окунаются в атмосферу большого спортивного праздника!»

По данным организаторов забега, в этом году в «Майской грозе» приняло участие 1800 человек. Вне зависимости от результата, каждый, кто преодолел дистанцию, получил медаль финишера.

Екатеринбург, Елена Васильева

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