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Воскресенье, 30 апреля 2023, 20:23 мск

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Ограничения на трассе Екатеринбург – Серов сняты

Фото УГИБДД по Свердловской области

Ограничения для движения транспорта по дороге Екатеринбург – Серов сняты, сообщили в ГИБДД по Свердловской области.

Напомним, ранее из-за снегопада был запрещен проезд грузового транспорта. Сейчас движение на участке с 246-го по 350-й километры автомобильной дороги Екатеринбург – Серов восстановлено.

Как ранее писал «Новый День», на севере Свердловской области сегодня выпал снег.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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