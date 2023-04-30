Ограничения на трассе Екатеринбург – Серов сняты

Ограничения для движения транспорта по дороге Екатеринбург – Серов сняты, сообщили в ГИБДД по Свердловской области.
Напомним, ранее из-за снегопада был запрещен проезд грузового транспорта. Сейчас движение на участке с 246-го по 350-й километры автомобильной дороги Екатеринбург – Серов восстановлено.
Как ранее писал «Новый День», на севере Свердловской области сегодня выпал снег.
Екатеринбург, Анастасия Истомина
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