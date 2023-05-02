Всю неделю на Урале будет стоять летняя жара

В Свердловскую область после неожиданных снегопадов пришла по-настоящему летняя погода. Вслед за холодным антициклоном подули теплые южные ветра, несущие воздух с Каспийского региона.

По данным Уралгидрометцентра, с 2 по 6 мая на Урале ожидается +9…+14 °C по ночам, а днем воздух прогреется до +22…+27°. На севере Свердловской области вероятны кратковременные дожди и грозы, в южной части установится очень теплая сухая погода. 2 и 3 мая в регионе объявлена высокая пожарная опасность – IV класс горимости леса по региональной шкале.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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