Из-за снега на дороге Екатеринбург – Серов ограничили движение транспорта

Из-за неблагоприятных погодных и дорожных условий на автодороге Екатеринбург – Серов временно ограничено движение грузового транспорта, соодщает УГИБДД по Свердловской области.
В Госавтоинспекции отметили, что на трассе в сторону Екатеринбурга сложились неблагоприятные условия в районе Новой Ляли и Серова.
«Временно введено ограничение движения грузового транспорта с 246-го по 350-й километры автомобильной дороги Екатеринбург – Серов для ликвидации последствий снегопада, чистки и подсыпки дорожного полотна», – уточнили в пресс-службе.
Трассы патрулируют наряды ДПС.
Как ранее писал «Новый День», на севере Свердловской области сегодня выпал снег.
Екатеринбург, Анастасия Истомина
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