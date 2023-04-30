Из-за снега на дороге Екатеринбург – Серов ограничили движение транспорта

Из-за неблагоприятных погодных и дорожных условий на автодороге Екатеринбург – Серов временно ограничено движение грузового транспорта, соодщает УГИБДД по Свердловской области.

В Госавтоинспекции отметили, что на трассе в сторону Екатеринбурга сложились неблагоприятные условия в районе Новой Ляли и Серова.

«Временно введено ограничение движения грузового транспорта с 246-го по 350-й километры автомобильной дороги Екатеринбург – Серов для ликвидации последствий снегопада, чистки и подсыпки дорожного полотна», – уточнили в пресс-службе.

Трассы патрулируют наряды ДПС.

Как ранее писал «Новый День», на севере Свердловской области сегодня выпал снег.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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