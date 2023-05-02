В Екатеринбурге начали мыть памятники к 9 Мая

Коммунальные службы Екатеринбурга приводят в порядок памятники и мемориальные комплексы, посвященные Великой Отечественной войне. Сегодня работники очистили и помыли памятник уральским воинам-спортсменам, расположенный рядом с ледовым дворцом «Уралец».

«Высота памятника 7,5 метра, поэтому для его помывки работники подрядной организации используют автовышку и аппарат высокого давления. Сначала они нанесли специальное моющее средство на скульптуру, а затем промыли ее водой под давлением. Кроме того, при помощи растворителя оттирают оставленные вандалами надписи, нанесенные маркером и красками», – рассказал заместитель главы администрации Ленинского района Владимир Капустин.

На прилегающей территории уже проведена омолаживающая обрезка кустарников и деревьев, а 4 мая работники высадят на клумбы перед памятником цветы. Следующим в очереди на весеннюю помывку станет монумент в поселке Совхозный, посвященный жителям-участникам Великой Отечественной войны. Всего, по данным администрации Екатеринбурга, на территории города располагается более 130 памятников воинской славы. Все они будут очищены накануне Дня Победы.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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