В Екатеринбурге отмывают от грязи дорожные ограды

Службы благоустройства Екатеринбурга начали отмывать и красить дорожные ограды. Такие работы ведутся в центре города, отмечают екатеринбуржцы. Коммунальщики смывают накопившуюся за зиму грязь водой под давлением, а затем обновляют цвет.

Напомним, до 9 Мая городским службам предстоит провести генеральную уборку на всех центральных улицах. Накануне работники приступили к мытью памятников, посвященных Великой Отечественной войне.

Основная часть работ была выполнена во время месячника чистоты в апреле. По данным мэрии, с улиц, газонов и общественных мест отдыха было собрано и вывезено 7 тысяч тонн грязи и более 4 тысячи тонн мусора. В субботниках приняли участие более 5 тысяч городских организаций.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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