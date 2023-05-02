Активность клещей в мае превысила средний многолетний уровень

В Свердловской области зарегистрировано уже 2 783 пострадавших от укусов клещей, среди них 631 ребенок. Это в 1,23 раза выше среднего многолетнего уровня, сообщили в пресс-службе регионального Роспотребнадзора.

Наиболее активны клещи в Байкаловском районе, Пышминском округе, Слободотуринском районе, Талице, Алапаевске, Ирбите, Каменске-Уральском, Ачите и Дегтярске. Случаи присасывания клещей фиксировались в 62 свердловских муниципалитетах. На Екатеринбурге приходится треть всех пострадавших – 948 человек.

По данным на 2 мая, с предварительным диагнозом «клещевой вирусный энцефалит» госпитализировано 6 человек, с диагнозом «клещевой иксодовый боррелиоз» – 20 человек.

В Роспотребнадзоре сообщили, что на сегодняшний день обработано только 21,7% от запланированной площади. Всего в 2023 году планируется провести акарицидную обработку на территории 11 336 гектаров.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2023, РИА «Новый День»