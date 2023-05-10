Число пострадавших от клещей свердловчан за неделю выросло на 78%

В Свердловской области уже 4955 пострадавших от укусов клещей, что на 78% больше показателей прошлой недели.

По данным регионального Роспотребнадзора, количество зарегистрированных случаев в первой декаде мая в полтора раза превышает статистику аналогичного периода 2022 года. Среди пострадавших от клещей – 1122 ребенка.

37 свердловчан госпитализированы с предварительным диагнозом «клещевой иксодовый боррелиоз». В лабораторных исследованиях особей клещей вирус болезни Лайма обнаруживается в 37,2% проб. Новых случаев клещевого энцефалита у пострадавших людей за неделю не выявлено.

На сегодняшний день в Свердловской области акарицидная обработка проведена на территории 5454,9 гектара, что составляет около половины от плана.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2023, РИА «Новый День»