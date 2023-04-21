Космонавт Артемьев рассказал о новом тренде на образование

Космонавт Олег Артемьев рассказал, какие запросы на образование появились у российской молодежи после запуска Десятилетия науки и технологии, которое в прошлом году объявил Президент РФ Владимир Путин. «На самом деле есть тренд на новое образование, и я этот поддерживаю. Приветствуется инженерия, техническая направленность. При этом, для космической отрасли, для отряда космонавтов, совершенно неважно какой ты закончишь ВУЗ. Будь это МАИ, университет имени Баумана, челябинский или новосибирский университеты, – отметили он. – Все работают и учатся в едином информационном пространстве. У нас нет вакуума между институтами и университетами. Неважно, где ты учишься, главное, чтобы тебе было комфортно».

По его словам, имеет большое значение для самих студентов и учащихся возможность учиться дома. «Идеально, когда ты рядом с семьей, которая тебя поддерживает. Когда я уехал в Москву, я большую часть времени пытался наладить быт, работать, чтобы потом какую-то часть времени тратить на учебу. Когда ты дома, твой КПД выше – это очень важно», – подчеркнул он.

Напомним, Олег Артемьев трижды был в космических экспедициях, в сумме провел на орбите 560 дней и восемь раз выходил в открытый космос.

Екатеринбург, Алексей Галанов

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