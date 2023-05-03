В Екатеринбурге сегодня самый жаркий день за 96 лет

В Екатеринбурге обновлен температурный максимум для 3 мая. Сегодня днем в 14 часов на городской метеостанции была зафиксирована температура воздуха +27 °C. Предыдущий рекорд составлял +26,1 °C и был зафиксирован в 1927 году, сообщает телеграм-канал «Погода в Екатеринбурге».

По прогнозам синоптиков, жаркая погода продержится на Урале до 6 мая.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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