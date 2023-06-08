Спрос на кондиционеры в Екатеринбурге вырос в 5,5 раза

В мае этого года в Екатеринбурге спрос на установку кондиционеров вырос в 5,5 раз по сравнению с аналогичным периодом 2022 года. Услуги мастеров по ремонту кондиционеров стали популярнее в 5 раз.

«В этом сезоне спрос на услуги по установке и ремонту кондиционеров начал расти значительно раньше, чем обычно. Пользователи стремятся установить климатические системы до наступления жаркого сезона. Это позволяет выбирать более выгодные предложения с точки зрения цен и условий, не дожидаясь жары и, соответственно, пиковых показателей спроса на такие услуги, когда цены могут вырасти и на сами сплит-системы, и на их установку. В том числе, потребители так реагируют на прогнозы синоптиков относительно высоких температур предстоящего лета», – комментирует Александр Сёмочкин, руководитель категории «Деловые и хозяйственные услуги» на «Авито Услугах».

Средняя цена за установку кондиционеров не менялась с прошлого года и начинается от 5 тысяч рублей. Средняя цена за обслуживание техники по всей стране снизилась на 34% и составила 300 рублей. Однако конечная стоимость ремонта зависит от модели и сложности поломки.

Как уже сообщал «Новый День», в этом году май в Екатеринбурге выдался аномально жаркий. Уже 3 мая на городской метеостанции была зафиксирована температура воздуха +27 °C. Предыдущий рекорд на эту дату составлял +26,1 °C и был зафиксирован в 1927 году.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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