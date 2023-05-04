В Среднеуральске объявлен конкурс по выборам мэра. Результаты будут осенью

В Среднеуральске официально объявлен конкурс по отбору кандидатов на пост главы города. Но его результаты будут известны не раньше осени.

Как сообщает аппарат городской думы, подать документы на конкурс можно с 4 мая по 19 июня. Обязательные требования к кандидату – высшее образование, опыт руководящей работы не меньше трех лет, отсутствие судимости, иностранного гражданства.

Первый этап конкурса назначен на 11 сентября.

Как уже писал «Новый День», 30 марта городская дума Среднеуральска официально приняла отставку прежнего мэра Александра Ковальчика. Исполняющим обязанности главы до подведения итогов конкурса был назначен первый вице-мэр Алексей Стасёнок. Добавим, Стасёнок работает в Среднеуральске всего несколько месяцев. До этого он более пяти лет руководил администрацией Нижней Туры.

Среднеуральск, Елена Владимирова

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