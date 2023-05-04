В Свердловской области запретили поднимать беспилотники

В Свердловской области вводится запрет на использование беспилотных воздушных судов. Данная мера продиктована вопросом обеспечения безопасности жителей региона и объектов критической инфраструктуры. Запрет будет действовать до снятия установленного федеральными властями в регионе особого режима.

Исключение составляют только беспилотники, которые используют в рамках своих полномочий правоохранительные органы, исполнительные органы государственной власти региона и органы местного самоуправления, подведомственные им организации, а также предприятия, выполняющие гособоронзаказ.

Запрет, согласно устанавливающему его указу губернатора, будет действовать до снятия особого режима реагирования на возникающие угрозы, ранее введенного на Среднем Урале главой государства. Напомним, в октябре 2022 года Президент России Владимир Путин подписал указ, которым Свердловская область была отнесена к числу регионов, где введен уровень базовой готовности. Этот режим предполагает усиление охраны общественного порядка и важных объектов.

Документ о запрете использования беспилотных воздушных судов опубликован на официальном портале правовой информации pravo.gov66.ru и вступил в силу.

Екатеринбург, Елена Васильева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2023, РИА «Новый День»