Свердловское правительство уточнило, для чего можно использовать дроны

Власти Свердловской области уточнили перечень работ, для которых можно использовать дроны в условиях особого режима по безопасности.
Как сообщает ДИП, беспилотниками разрешено пользоваться для следующих нужд:
– мониторинг состояния недр;
– отслеживание работы электрических сетей;
– контроль нефтепереработывающих комплексов;
– оценка состояния газотранспортных сетей;
– мониторинг объектов дорожного хозяйства;
– обеспечение безопасности эксплуатации железнодорожного транспорта;
– производство и испытания беспилотных воздушных судов.
Для получения разрешения на полет владельцы дронов (кроме органов власти) будут обязаны документально подтвердить, что дроны будут запускаться именно в этих целях.
Напомним, 4 мая в Свердловской области ввели запрет на использование БПЛА. В первой редакции указа говорилось, что исключение делается только для беспилотников, которые используют правоохранительные органы, исполнительные органы государственной власти региона, органы местного самоуправления и предприятия, выполняющие гособоронзаказ.
Екатеринбург, Елена Владимирова
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