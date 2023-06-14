Свердловское правительство уточнило, для чего можно использовать дроны

Власти Свердловской области уточнили перечень работ, для которых можно использовать дроны в условиях особого режима по безопасности.

Как сообщает ДИП, беспилотниками разрешено пользоваться для следующих нужд:

– мониторинг состояния недр;

– отслеживание работы электрических сетей;

– контроль нефтепереработывающих комплексов;

– оценка состояния газотранспортных сетей;

– мониторинг объектов дорожного хозяйства;

– обеспечение безопасности эксплуатации железнодорожного транспорта;

– производство и испытания беспилотных воздушных судов.

Для получения разрешения на полет владельцы дронов (кроме органов власти) будут обязаны документально подтвердить, что дроны будут запускаться именно в этих целях.

Напомним, 4 мая в Свердловской области ввели запрет на использование БПЛА. В первой редакции указа говорилось, что исключение делается только для беспилотников, которые используют правоохранительные органы, исполнительные органы государственной власти региона, органы местного самоуправления и предприятия, выполняющие гособоронзаказ.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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