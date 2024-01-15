Министерство безопасности будет готовить разрешения на запуск беспилотников

В министерстве общественной безопасности Свердловской области увеличили штат и прописали для него новые функции. МОБ займется разрешениями на запуск БПЛА.

Как говорится в постановлении за подписью первого замгубернатора Алексея Шмыкова, штатная численность министерства увеличена до 79 человек. Последний раз ее изменяли в марте 2023 года – с 75 до 78 человек. В 2016 году, когда министерство было создано, в нем было 62 человека.

В документе указано, что теперь министерство будет по запросам граждан готовить разрешения на запуск беспилотных летательных аппаратов. Окончательное решение по запускам беспилотников будет принимать оперативный штаб Свердловской области.

Напомним, в мае губернатор Куйвашев запретил использовать БПЛА всем, кроме органов власти и предприятий ОПК. В июне областное правительство уточнило, что запускать дроны могут и другие организации, если они занимаются одним из следующих видов деятельности: мониторинг состояния недр; отслеживание работы электрических сетей; контроль нефтепереработывающих комплексов; оценка состояния газотранспортных сетей; мониторинг объектов дорожного хозяйства; обеспечение безопасности эксплуатации железнодорожного транспорта; производство и испытания беспилотных воздушных судов.

Екатеринбург, Елена Владимирова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube