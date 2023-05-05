Запрет на охоту в уральских лесах продлили до 10 мая

Губернатор Евгений Куйвашев продлил запрет на весеннюю охоту в лесах Свердловской области до 10 мая.

«Такая мера призвана ограничить нахождение людей в лесах и предупредить возникновение природных пожаров, причиной которых в большинстве случаев является человеческий фактор», – уточнили в ДИПе. Учитывая сезон, ограничения затрагивают охоту на пернатую дичь и бурого медведя.

Напомним, в регионе действует особый противопожарный режим, но уральцы нередко нарушают его. Например, в прошлые выходные в Егоршинском и Красноуфимском лесничествах, а также на берегу Сысертского водохранилища люди жарили шашлыки. В Невьянском и Сысертском районах садоводы жгли мусор. В Талицком лесничестве при проведении рейда обнаружен лесной пожар, который был оперативно локализован. А 3 мая туристы разожгли костер на берегу реки Серги в государственном природном парке «Оленьи ручьи», из-за чего сгорело более 20 га леса.

За нарушение правил пожарной безопасности в условиях особого противопожарного режима предусмотрен административный штраф для граждан до 60 тысяч рублей, для юридических лиц – до 2 млн рублей.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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