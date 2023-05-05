Свердловчане стали чаще брать ипотеку: в начале весны оформлено кредитов на 18 миллиардов рублей

После небольшого спада спроса на ипотеку в феврале в начале марта покупатели на рынке недвижимости активизировались. За март в Свердловской области оформлено 6 тысяч ипотечных кредитов на 18,3 миллиарда рублей, что на треть больше, чем месяцем ранее.

Как рассказали в Уральском главном управлении Банка России, в среднем уральцы оформляли кредиты на сумму 3,1 миллиона рублей на срок 23 года. Общий ипотечный портфель вырос за март на 2% и достиг 441 миллиарда рублей: на ипотеку приходится больше всех кредитов, выданных в регионе.

«Прирост объема ипотечных кредитов по сравнению с февралем 2023 года отмечен как на первичном, так и на вторичном рынках. То есть он обеспечен не только программами господдержки, но и выдачами на рыночных условиях. Так, объем кредитования на новостройки вырос за месяц на 33%, а на вторичное жилье – на 36%», – отметил экономист Уральского ГУ Банка России Сергей Горбунов.

Средневзвешенная ставка в марте была 8,3%.

Напомним, за весь 2022 год в Свердловской области было выдано 50,5 тысячи ипотечных кредитов на 149 млрд рублей (-12% за год). Больше всего ипотек уральцы оформили в декабре: 6,9 тысячи кредитов на 22,2 миллиарда рублей, средневзвешенная ставка тогда составляла 7,6%.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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