В Свердловской области за сутки произошло 23 лесных пожара на 2200 га, некоторые еще тушат

В Свердловской области за сутки зафиксировано 23 лесных пожара, огнем пройдено 2236 гектаров, сообщает федеральная Авиалесоохрана.

По данным департамента информполитики губернатора Свердловской области, за сутки в регионе ликвидировали 14 пожаров на площади 270 гектаров. К тушению огня в уральских лесах привлечено более 700 человек: сотрудники авиабазы, МЧС, лесничеств, арендаторы. Задействована специальная техника: бульдозеры, тракторы, пожарные машины, малые лесопатрульные комплексы.

«Специалистам Уральской авиабазы удалось локализовать крупные лесные пожары в Невьянском лесничестве площадью 200 гектаров и Режевском лесничестве площадью 150 гектаров. Угрозы населенным пунктам нет. Борьба с двумя лесными пожарами в Берёзовском лесничестве продолжается, работают более 40 человек и 13 единиц спецтехники», – сообщает департамент информполитики губернатора Свердловской области.

Как ранее писал «Новый День», на сильное задымление жалуются жители поселка Озерной (находится между Березовским и Режом). По словам местных жителей, все небо затянуто дымом от лесных пожаров. Сегодня в поселке дежурят четыре пожарных машины, которые пригнали на случай возгорания в самом населенном пункте.

В случае обнаружения возгорания нужно незамедлительно сообщить о нем по бесплатному телефону лесной охраны 8 (800) 100-94-00, по единому номеру 112 или с помощью мобильного приложения «Берегите лес».

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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