Реж затянуло дымом от пожаров (ФОТО, ВИДЕО)

В Реже небо затянуло едким дымом от лесных пожаров. Как рассказали «Новому Дню» жители города, в некоторых районах концентрация уже такова, что трудно дышать. «Еще утром было нормально, а сейчас просто невозможно», – рассказала жительница Режа.

Небо закрывает дым

О похожей ситуации сообщают жители Невьянска.

Напомним, в регионе введен запрет на посещение лесов, в том числе природных парков. Нельзя разводить костры, жечь траву и мусор, жарить шашлыки, запускать фейерверки. За порядком следят более 300 бригад, с воздуха мониторинг ведут беспилотники МЧС.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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