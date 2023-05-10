Жители Режа продолжают задыхаться от дыма: «Видимость – нулевая, детям разрешили не ходить в школу» (ФОТО)

Жители города Режа и соседних поселков уже пятый день живут в дыму от лесных пожаров. И если вчера ситуация стала чуть лучше, сегодня ночью город окутал такой густой дым, что на улицах почти ничего не видно. Детям разрешили не ходить в школы и детсады.

«Вчера дым был, но терпимо. Сегодня же просто ужас! С ночи натянуло, горит район станции Стриганово. Дышать нечем совершенно, – рассказала «Новому Дню» жительница микрорайона Стройгородок. – На трассе в районе Режа видимость почти нулевая, автомобилисты говорят, что ехать страшно».

В связи с задымлением города школьникам сегодня разрешили уйти на дистант при желании.

«По всему городу идет задымление! На уровне администрации Режевского городского округа принято решение предупредить родителей о данной ситуации. Если есть возможность, то детей лучше оставить дома. Если такая возможность отсутствует, то детей лучше подвозить на автотранспорте. Прогулки в детских садах отменены!» – такие сообщения получают родители школьников и дошколят от своих педагогов. Многие приняли решение не водить детей в образовательные учреждения.

Глава Режевского городского округа Иван Карташов на своей странице в «ВКонтакте» сообщает, что задымление в городе связано с возгоранием в районе поселка Стриганово.

«Сейчас пожар закольцован, на месте сотрудники МЧС. Там отработал самолет Ил-76, немало добровольцев отозвались и поехали в Стриганово. Сейчас это возгорание не угрожает населению, работы по тушению не остановлены, – сообщает Иван Карташов. – В районе села Липовского с огнем вчера боролись авиалесоохрана, лесничество и, конечно, добровольцы. Несколько раз с воздуха Режевскому району помог вертолет. Сейчас люди снимаются с места, обстановка там спокойная».

Продолжается проливка территории в поселке Первомайском, из которого 6 мая эвакуировали жителей. Напомним, там загорелись склады с порохом, но их удалось потушить. Сейчас прилагаются все усилия, чтобы огонь вновь не приблизился к промзоне. Вчера там работали 180 человек, в том числе 70 добровольцев. Кроме того, в Режевском округе зафиксированы очаги возгорания в лесах рядом с селом Липовское и недалеко от деревни Колташи.

Реж, Ольга Тарасова

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