Реж уже неделю в дыму: теперь горит лес рядом с поселком Костоусово (ФОТО)

Задымление в городве Реже Свердловской области сохраняется уже неделю. Огнеборцам удалось потушить пожар в поселке Первомайском, откуда ранее были эвакуированы люди, и локализовать возгорание в Стриганово. Но теперь горит лес рядом с Костоусово и озером Белым.

Жители Режа рассказали «Новому Дню», что дым не уходит с 6 мая. Его периодически становится меньше, затем смог снова усиливается. Но почти каждое утро режевляне видят перед собой такую картину, как на фото.

«На улицу выходишь – и ощущение, что поел этого дыма. Вся одежда костром пахнет. Самочувствие не очень», – рассказывают горожане.

По официальным данным, за последние сутки в Режевском городском округе локализовали два крупных пожара на общей площади свыше 7500 гектаров. Но тление продолжается. Кроме того, для борьбы с огнем применяется техника встречного пала, и задымление усиливается.

«МЧС сообщили, что пожар в поселке Первомайском ликвидирован. Сейчас там по-прежнему находятся сотрудники ведомства, они ведут окарауливание. В Стриганово добровольцы закончили свою работу. На дежурстве на станции по-прежнему отдельный караул 223-й ПСЧ, пожарный поезд завершил свою работу и отбыл. Недалеко от станции в южном направлении лесоохрана применила технику встречного пала. На тушении пожара работал вертолет Росгвардии, – сообщил глава Режевского городского округа Иван Карташов накануне поздно вечером. – Продолжается борьба с огнем в районе пос. Костоусово. Там работают авиалесоохрана и специализированный десант. Сегодня к ним присоединились дополнительные силы – еще 14 десантников прибыли на подмогу с севера области, привлечена дополнительная спецтехника. Спецборты малой авиации авиалесоохраны работали на тушении огня в районе оз. Белого. На земле борются с огнем арендаторы лесного хозяйства и лесничество».

Напомним, крупные пожары в Режевском городском округе начались 6 мая. В тот же день были эвакуированы жители поселка Первомайский, поскольку там загорелись склады с порохом. Сейчас все уже вернулись по домам. Из поселка Стриганово эвакуированы 8 человек, чьи дома стоят ближе всего к лесу.

Реж, Ольга Тарасова

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