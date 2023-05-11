Из поселка Стриганово под Режом эвакуировали нескольких жителей: пожар подступал к домам

Из поселка Стриганово накануне вечером эвакуировали восемь местных жителей, чьи дома находятся ближе всего к лесному пожару. По словам главы Режевского городского округа Ивана Карташева, сейчас угрозы жилым домам уже нет, но доступ на территорию пока закрыт.

«Напряженная ситуация сложилась в поселке Стриганово. Здесь прошла частичная эвакуация жителей, проживающих за линией железнодорожных путей, это 8 человек. Мы были готовы разместить их в пункте временного пребывания, однако людям он не потребовался. Сейчас полиция обеспечивает безопасность имущества эвакуированных режевлян и охрану общественного порядка. Работаю на месте, как и руководство и сотрудники 223 пожарно-спасательной части», – сообщал глава Режевского городского округа накануне поздно вечером.

Вчера в Стриганово была применена техника встречного пала, чтобы остановить огонь. На станцию пригнали пожарный поезд, который тут же приступил к работе. Сегодня ситуация стабилизировалась. Жители Режа сообщают, что задымление в городе стало меньше.

«Сейчас в Стриганово собираются добровольцы – проливать территорию, где был применен встречный пал. Пожарный поезд по-прежнему стоит на станции. Для подвоза воды прибыла КДМ «Чистого города». Работают авиалесоохрана, отдельный пост 223 ПСЧ», – сообщил сегодня утром Иван Карташов.

По его словам, в ближайшем поселке Костоусово задымления нет. В поселках Крутиха и Озерной дым тоже ушел.

«При борьбе с горением в направлении села Липовское сделали опашку, не давая распространяться огню. На месте работают сотрудники лесничества, пост пожарной части села Липовского, им помогают добровольцы. Люди едут помогать во все проблемные точки Режевского района, не остаются в стороне», – уточнил глава округа.

Напомним, Режевской округ окутан дымом с 6 мая. Очаги возгорания фиксировались за это время в разных местах. Ранее из поселка Первомайский были эвакуированы все жители, потому что загорелись склады с порохом. На текущий момент все 400 человек вернулись домой.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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