Хроники Режа: лес вокруг города горит уже две недели

Несмотря на то что ситуация с пожарами в Свердловской области стабилизируется и общая площадь сократилась почти в 35 раз, некоторые территории продолжают гореть. Жители Режа, например, живут в дыму и смоге почти две недели.

«У нас за сутки ситуация меняется по несколько раз. С утра вроде нет дыма, к вечеру опять столбы поднимаются с разных сторон, начинает пахнуть. Но с 6 мая не было еще ни одного дня без дыма. После выхода на улицу ощущение, что ты этот дым ложкой ел. Сегодня вот с утра опять все затянуто», – рассказала жительница поселка Озерного.

Глава Режевского городского округа Иван Карташов сообщает, что всего в округе действуют четыре пожара, три из них локализованы, а один очаг (около поселка Крутиха) появился только вчера. Основные силы пожарных брошены на тушение огня между поселком Костоусово и станцией Стриганово, там лес горит почти неделю.

«Подключены все силы: 223-я пожарно-спасательная часть, авиалесоохрана, лесничество, специализированный десант. Последние, кроме проливки территорий, рассчитывают и применяют технику встречного пала. Работает тяжелая спецтехника и пожарный поезд на земле, вертолет проливает возгорание с неба», – рассказал глава округа.

Всего в Свердловской области продолжают действовать 25 лесных пожаров на площади 2815 га (неделю назад горело 100 тысяч га леса). За последние сутки ликвидировано 11 пожаров на площади 5792 га, в том числе большой пожар в Пышминском районе. Из действующих возгораний 11 локализованы и 14 не локализованы. Угрозы населенным пунктам нет. В ликвидации пожаров задействована авиация, вчера работали 7 спецбортов, ими было произведено 128 сбросов – это в общей сложности 635 тонн воды. Специалисты авиалесоохраны и лесничеств продолжают контролировать пожарную ситуацию в лесах Свердловской области и оперативно ликвидировать возгорания. Наблюдение за лесным фондом ведется с помощью видеокамер, авиации и спутника. Работают наземные группы патрулирования.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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