Губернатор Куйвашев: «Диверсанты-поджигатели в лесах – это чушь!»

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев официально заявил, что природные пожары в регионе не могут быть делом рук злоумышленников. В большинстве случаев речь идет о банальной неосторожности и беспечности местных жителей.

«Я вижу слухи о том, что виновниками пожара являются диверсанты, которые ходят по лесам и специально их поджигают. Если честно, это чушь. Пожары возникают в первую очередь из-за человеческого фактора, банальных бытовых ситуаций, из-за неосторожного обращения с огнем. В этом году на быстрое распространение пожаров сильно повлияла погода. Я хочу еще раз попросить всех быть осторожными, аккуратно обращаться с огнем на природе. Мы сами несем ответственность за то, что происходит в наших лесах», – цитирует губернатора департамент информполитики.

Евгений Куйвашев подчеркивает, что ситуация с пожарами в регионе остается тяжелой. «На борьбу с огнем брошены все возможные силы и средства. Сегодня я запросил дополнительную федеральную авиацию», – заявил губернатор. Прежде, в дни майских праздников, жители Свердловской области массово получали в мессенджерах рассылки с сообщениями о неких незнакомых людях, которые появлялись в лесах незадолго до пожаров. В рассылках намекали, что в регионе действуют организованные группы злоумышленников. Позже это опровергла полиция.

Отметим, с начала майских выходных специалисты минприроды, МЧС и МВД зафиксировали около двухсот нарушений требований пожарной безопасности в границах населенных пунктов, еще 29 – с нарушением пожарной безопасности в лесах. 10 мая пресс-служба ГУ МЧС Свердловской области сообщила, что в рамках расследования причин возникновения лесных пожаров за минувшие выходные возбуждено 24 уголовных дела. По данным на утро 11 мая в Свердловской области было зарегистрировано 59 действующих природных пожаров, новых возгораний не появилось. Самая сложная ситуация сейчас складывается в Асбесте, где горит более 16 тысяч гектаров леса. Сильный смог в Екатеринбурге вызван дымом именно от возгораний рядом с Асбестом.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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