Смог задержится в Екатеринбурге до конца недели

Плотная дымка и запах гари, окутавшие с утра Екатеринбург, продержатся как минимум три дня – 11, 12 и 13 мая. Причиной стали атмосферные условия и неблагоприятная лесопожарная обстановка, сообщили в ГУ МЧС региона.

Спасатели советуют держать окна квартиры или офиса закрытыми в ночные и утренние часы. Особенно утром велика концентрация вредных веществ в воздухе. Открытые окна и форточки необходимо завешивать мокрой марлей или любым другим тонким полотном. Жителям рекомендуется пить больше воды, отказаться от длительных прогулок и чаще проводить дома влажную уборку.

На утро 11 мая в Свердловской области зарегистрировано 59 действующих природных пожаров, новых возгораний не появилось. Самая сложная ситуация сейчас складывается в Асбесте, где горит более 16 тысяч гектаров леса. Сильный смог в Екатеринбурге вызван дымом именно от возгораний рядом с Асбестом.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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