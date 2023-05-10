Часть эвакуированных из-за лесных пожаров свердловчан вернулись в свои дома

В муниципалитетах Свердловской области удалось снять угрозу распространения лесных пожаров на жилые постройки. Часть эвакуированных в выходные дни жителей вернулись в свои дома.

Так, в поселок Первомайский, где горели склады с порохом, вернулось почти 400 человек. «Угрозы жилищному фонду нет, люди могут быть спокойны. Всех, кто был в пунктах временного размещения, организованно доставили в Первомайский», – сообщил глава Режа Иван Карташов. По данным телеграм-канала «Не для протокола», в 500 метрах от поселка продолжает бушевать лесной пожар, но угрозы для населенного пункта нет.

В Дегтярске в выходные экстренно вывезли постояльцев пансионата «Опека» – всего 38 человек, из них 18 не могут передвигаться самостоятельно. По данным мэра Дегтярска Вадима Пильникова, уже 9 мая все эвакуированные постояльцы вернулись в здание. Сейчас пансионат работает в обычном режиме.

Из деревни Малый Таушкан, в двух километрах от которой горит лес на площади 1500 га, эвакуирована только одна пожилая женщина. Она перевезена в пункт временного размещения. Несовершеннолетних и маломобильных жителей в деревне нет. Оставшиеся 34 жителя помогают пожарным тушить огонь в качестве добровольцев, сообщил в соцсетях глава Сухого Лога Рафаил Мингалимов.

В деревне Дубровино из-за сильного ветра и близости пожара пришлось эвакуировать 55 человек, в том числе постояльцев пансионата для престарелых «Дом заботы» (27 маломобильных пожилых людей и трех сотрудников). Пожилых людей временно разместили в школе № 29 в селе Верховино, но уже 9 мая их удалось вернуть обратно в пансионат, сообщили в департаменте информационной политики.

Напомним, 6 и 7 мая из-за сильных пожаров в Свердловской области было эвакуировано в общей сложности 1241 житель. Как сообщили «Новому Дню» в ДИП, эвакуированные жители размещены в заранее подготовленные пункты на территории населенных пунктов, где нет угрозы пожарной опасности. Людей, потерявших имущество, среди них нет, так как пожарные не допустили переход огня на жилые дома.

На сегодняшнее утро на Среднем Урале было зарегистрировано 57 действующих лесных пожаров на общей площади 100 тысяч гектаров. На борьбу с огнем направлены более 4800 человек и почти 800 единиц техники. По данным МЧС, основные силы брошены на тушение пожаров в селе Мостовском городского округа Верхняя Пышма, поселке Солнечном и поселке Ключевском Березовского городского округа, поселке Буланаш Артемовского городского округа.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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