В МЧС рассказали, где в Свердловской области самые крупные пожары

С пожарами в Свердловской области сейчас борются более 4800 человек и почти 800 единиц техники. Основные силы брошены на тушение возгораний в селе Мостовском городского округа Верхняя Пышма, поселке Солнечном и поселке Ключевском Березовского городского округа, поселке Буланаш Артемовского городского округа.

«За прошедшие сутки огнеборцами локализованы 20 природных возгораний и 20 ликвидированы. Авиационной группировкой было совершено 98 сбросов воды объемом 239 тонн, – сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области. – Сегодня авиация продолжит работу по тушению природных пожаров. В частности будут задействованы: вертолет Ми-8 МЧС России для ликвидации очагов в Белоярском городском округе, самолет Бе-200 ЧС в Невьянском городском округе, самолет Ил-76 МЧС России в Талицком и Тугулымском городских округах. От РСЧС запланировано применение 4 вертолетов Ми-8: в Березовском, Невьянском, Артемовском и Режевском городских округах».

На текущий момент угрозы распространения лесных пожаров на населенные пункты и объекты экономики нет. Как уже сообщал «Новый День», всего в Свердловской области действует 57 пожаров на площади 100 тысяч гектаров.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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