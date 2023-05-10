На Урале продлили предупреждение о рисках природных пожаров

Синоптики продлили предупреждение о чрезвычайной пожарной опасности в лесах. 10 мая в Свердловской и Челябинской областях сохраняются высокие риски, IV-V класс по региональной шкале, это максимальный уровень. В большинстве районов Курганской области сохраняется высокая пожарная опасность, а в юго-западных районах – чрезвычайная. При этом ночью 10 мая в отдельных районах Челябинской, Свердловской, Курганской областей и Пермского края будут заморозки.

С апреля на Урале бушуют лесные пожары, которые добрались до населенных пунктов. Самые страшные – в Курганской области, известно о 21 погибшем. В Свердловской области основные силы спасателей брошены на тушение возгораний в селе Мостовском городского округа Верхняя Пышма, поселке Солнечном и поселке Ключевском Березовского городского округа, поселке Буланаш Артемовского городского округа.

Екатеринбург, Марина Иванова

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