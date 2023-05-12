Где посадки? В лесах под задымленным Режом недосчитались деревьев (ДОКУМЕНТ)

В Режевском районе Свердловской области, где люди уже неделю задыхаются от дыма с природных пожаров, выявлены серьезные нарушения природоохранного законодательства.

Сосны, которые должны были быть посажены в рамках лесовосстановительных работ, оказались существующими только на бумаге. В самом лесу выявлены незаконные свалки древесины, кроме того, ведется «черная» вырубка.

Об этом сообщил в своем телеграм-канале депутат Госдумы Максим Иванов, который ранее направлял запрос о состоянии Режевского лесничества в прокуратуру. Он рассказал, что тревогу забили месяц назад местные экоактивисты – они не смогли найти в лесу якобы посаженные сосны.

«В ходе прокурорской проверки установлено, что лесовосстановление выполнено в меньшем объеме, чем должно было. Более того, на территории лесничества, переданной в аренду коммерсанту, выявлены несанкционированные свалки и зафиксирована незаконная вырубка. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Также возникли неприятные, но справедливые вопросы к сотрудникам лесничества, которые подписали акты о том, что сосны посажены в полном объеме. Нет ли тут коррупции? По идее, надо бы все лесное хозяйство «перетрясти», – пишет Иванов и добавляет: «А потом мы спрашиваем, почему леса горят. Какие там украинские диверсанты? У нас своих хватает, тех, кто на лесовосстановлении бюджет осваивает, свалки оставляет, ведет незаконную рубку».

Как уже сообщал «Новый День», задымление в Реже сохраняется уже неделю. На сегодня огнеборцам удалось потушить пожар в поселке Первомайском, откуда ранее были эвакуированы люди, и локализовать возгорание в Стриганово. Но теперь горит лес рядом с Костоусово и озером Белым. Дым не уходит с 6 мая. Его периодически становится меньше, затем смог снова усиливается.

Реж, Евгения Вирачева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2023, РИА «Новый День»