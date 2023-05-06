Жителей поселка на Урале эвакуируют из-за пожара на складе пороха

Жителей поселка Первомайского в Режевском городском округе Свердловской области эвакуируют из-за взрывов на пороховом складе. Огонь перекинулся туда с лесного пожара, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области.

Над тушением работают больше 50 человек. Несколько экипажей ГИБДД помогают с эвакуацией, которая проводится организованно, людей вывозят автобусами.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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