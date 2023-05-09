Екатеринбуржцев, которые приходят к месту сбора Бессмертного полка, просят разойтись

Екатеринбуржцев, приходящих на традиционную площадку сбора Бессмертного полка, просят разойтись. Напомним, что в этом году в связи с соображениями безопасности шествие в уральской столице было отменено. Бессмертный полк рекомендовано проводить в других форматах – онлайн или посредством демонстрации портретов своих ветеранов в окнах домов, на автомобилях и так далее.

Парад Победы в Екатеринбурге пройдет в обычном режиме. Для его приема на трибуны уже прибыли ветераны, руководство ЦВО, губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев и мэр Екатеринбурга Алексей Орлов.

Екатеринбург, Елена Васильева

9 мая в Екатеринбурге Шествия Бессмертного полка в этом году не будет Горожане и их ветераны Горожан просят разойтись - шествия Бессмертного полка в этом году не будет

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