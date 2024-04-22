«Бессмертный полк» может пройти только онлайн

Акция «Бессмертный полк», приуроченная ко Дню Победы, возможно, в этом году снова состоится только в онлайн-формате.

«Федеральный оргкомитет «Бессмертного полка» рекомендовал в этом году не проводить шествие. На официальном сайте будут рекомендации по формату акции. Видимо, только онлайн», – сообщил сегодня близкий к свердловскому правительству телеграм-канал «Не для протокола». Официально федеральный штаб движения изложит свои рекомендации завтра на пресс-конференции.

Напомним, ранее вице-губернатор Олег Чемезов на совещании в свердловском правительстве заявил, что парад Победы, а также первомайские мероприятия пройдут только на тех площадках, которые отвечают требованиям антитеррористической защищенности.

В 2023 году в связи с соображениями безопасности шествие «Бессмертного полка» в уральской столице было отменено. Акцию рекомендовали проводить в других форматах – онлайн или посредством демонстрации портретов своих ветеранов в окнах домов, на автомобилях и так далее.

Екатеринбуржцев, пришедших 9 мая традиционную площадку сбора Бессмертного полка, просили разойтись.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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