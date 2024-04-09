В свердловском правительстве обсудили проведение парада Победы и акции «Бессмертный полк»

Формат проведения акции «Бессмертный полк» на 9 Мая в Екатеринбурге определится в ближайшее время. Решение примет федеральный оргкомитет, сообщили в областном департаменте информационной политики.

Парад Победы, а также первомайские мероприятия пройдет только на тех площадках, которые отвечают требованиям антитеррористической защищенности. Об этом сегодня заявил вице-губернатор Олег Чемезов на совещании в свердловском правительстве.

В честь 79-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне в Екатеринбурге 9 мая состоится традиционный военный парад. По словам начальника отделения организационно-планового отдела управления боевой подготовки ЦВО Евгения Колташова, в мероприятии будет задействовано более 2 тысяч человек и 45 единиц военной техники.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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