За майские праздники на Урале пойманы десятки нарушителей пожарной безопасности

В Свердловской области продолжают гореть леса. В регионе действует противопожарный режим, запрещено не только разжигать костры, но и просто выходить в леса и лесопарковые зоны. Тем не менее в майские праздники любители шашлыков неоднократно были замечены в лесах. С начала выходных специалисты минприроды, МЧС и МВД зафиксировали более 200 нарушений, 196 из которых были связаны с нарушением требований пожарной безопасности в границах населенных пунктов, еще 29 – с нарушением пожарной безопасности в лесах.

«На берегах Ильинского пруда в Сысертском районе, Глубочинского водохранилища в Полевском городском округе, на берегу озера Таватуй люди разжигали огонь в переносных мангалах. На берегу реки Пышма в районе Старопышминска отдыхающие, заметив лесных инспекторов, пытались спрятать мангал и вывалили горячие угли прямо на сухую траву. Не допустить возгорания удалось благодаря бдительности инспекторов», – рассказали в департаменте информполитики губернатора.

В ходе рейда также были обнаружены захламленные участки близ садов, складирование древесины возле леса.

«Должностными лицами минприроды и лесничеств возбуждено 8 дел об административном правонарушении за нарушение правил пожарной безопасности в лесах в условиях особого противопожарного режима и режима чрезвычайной ситуации в лесах. Лицам, в деятельности которых содержались признаки нарушений, вручены 17 повесток для составления протоколов. Должностными лицами МЧС в ходе совместных рейдов возбуждено 11 дел об административных правонарушениях. По 13 выявленным нарушениям материалы переданы в правоохранительные органы для установления виновных лиц», – прокомментировала заместитель министра природных ресурсов и экологии Свердловской области Вероника Русинова.

Административный штраф за нарушение правил пожарной безопасности в лесах в период действия особого противопожарного режима составляет:

до 60 тысяч рублей для граждан;

до 110 тысяч рублей для должностных лиц;

до 2 миллионов рублей для юридических лиц.

Уголовная ответственность за уничтожение или повреждение лесных насаждений в результате неосторожного обращения с огнем или иными источниками повышенной опасности, если эти действия причинили значительный ущерб, подразумевает:

штрафы от 300 до 500 тысяч рублей;

обязательные работы до 480 часов;

исправительные работы до 2 лет;

принудительные работы до 4 лет либо лишение свободы на аналогичный срок.

За уничтожение или повреждение лесных насаждений в результате поджога нарушителю грозит:

штраф до 1 миллиона рублей;

лишение свободы до 8 лет со штрафом в размере от 200 до 500 тысяч рублей.

Екатеринбург, Марина Иванова

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