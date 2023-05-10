Съезд у концерна «Калина» на Синие Камни закроют до конца лета

С 17 мая до 31 августа рабочие закроют съезд с улицы Комсомольской на улицу Хрустальную. Это связано со строительством развязки у концерна «Калина».

«Заезд в микрорайон Синие Камни будет организован путем введения левого поворота на перекрестке на въезде в микрорайон. Строители просят горожан с пониманием отнестись к временным неудобствам и заранее планировать маршрут передвижения», – сообщили в мэрии Екатеринбурга.

В этом районе продолжается строительство масштабной транспортной развязки на пересечении скоростного кольца в переулке Базовом с улицей Комсомольской и Сибирским трактом.

Ранее вице-мэр Рустам Галямов обещал, что развязку у «Калины» сдадут к 300-летию Екатеринбурга. Правда, неизвестно, будет ли открытие дороги приурочено ко Дню города в августе, либо к празднованию исторического дня рождения в ноябре.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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