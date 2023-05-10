Екатеринбург – самый отстающий среди свердловских городов по голосованию за благоустройство

Екатеринбург оказался в конце списка муниципальных образований Свердловской области по качеству голосования за объекты благоустройства по программе «Комфортная городская среда». Проект-победитель, напомним, получает федеральное софинансирование уже в следующем году. Всего в программу попали 55 муниципалитетов, в каждом из которых жители выбирают по одному проекту. И Екатеринбург по активности голосования идет на 55-м месте.

В Екатеринбурге из 1,2 млн человек, которые могут голосовать (делать это можно с 14 лет) выразили свое мнение только 63 тысячи человек. Это чуть больше 5%.

Напомним, лидирует в голосовании по выбору территории, которая получит деньги из федерации в следующем году, летний парк «Уралмаш». В прошлом году он с незначительным отрывом уступил второй очереди Преображенского парка в Академическом.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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