Парк «Уралмаш» в опасности: екатеринбуржцы слишком лениво голосуют за благоустройство

Депутат гордумы Екатеринбурга Алексей Вихарев призвал горожан активнее голосовать за общественные территории, в частности за благоустройство летнего парка «Уралмаш». Сейчас город числится в отстающих, и из-за этого может вовсе не получить федерального финансирования.

«Друзья, тревожные новости.

Наш парк лидирует. Сегодня 36 тысяч человек «за». Мы второй год отчаянно бьёмся за эту победу.

НО! Пришла беда откуда не ждали. очень низкая явка. А Москва ставит высокую планку – деньги достанутся победителю, если в голосовании приняло участие 250 тысяч человек.

Сейчас в Екатеринбурге проголосовало 66 тысяч. Мало. Город в «красной зоне». Есть очень высокий риск, что голосов не хватит, чтобы парк получил деньги.

Необходима помощь всех горожан. Всех, кто хочет зелёный город. Хочет уютные парки и скверы», – написал депутат в своем телеграм-канале.

Вихарев подчеркнул, что сейчас эта задача – общая для всех горожан, неважно, в каком районе они живут.

«Голосуя сообща, мы точно выбьем финансирование и добьёмся возрождения парка. Если промолчим, то упустим этот шанс. Не получим ничего. Обещаю, в следующем году я всеми своими силами поддержу парк вашего района. И сообща мы благоустроим ещё один новый парк», – добавил Вихарев.

Напомним, голосование началось 15 апреля и продлится до 31 мая, так что у тех, кто хотел бы благоустроить иную территорию, еще есть время присоединиться и отдать за нее свой голос.

Проголосовать можно на портале Госуслуг либо зайти непосредственно на платформу «Городская среда» и затем перейти на портал Госуслуг. Кроме того, на Официальном портале Екатеринбурга размещен баннер для голосования, через который также можно попасть на Госуслуги и сделать свой выбор.

Екатеринбург, новый день, Елена Владимирова

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