Уральцы смогут проголосовать за проекты благоустройства парков до 31 мая

Жители Свердловской области активно голосуют за объекты благоустройства в 55 муниципалитетах в рамках программы «Формирование комфортной городской среды» (ФКГС).

В настоящее время в Екатеринбурге в лидеры выбились два объекта: Летний парк «Уралмаш» и парк имени В.П. Чкалова. Только на портале Госуслуг за первый из них отдали голоса 7094 человека, за второй – 3811. Кроме того, жителям Екатеринбурга предлагают проголосовать за парк имени 50-летия ВЛКСМ, сквер на улице Титова и парк им. Ф. Энгельса.

Напомним, голосование началось 15 апреля и продлится до 31 мая, так что у тех, кто хотел бы благоустроить иную территорию, еще есть время присоединиться и отдать за нее свой голос.

Отдать свой голос за один из них можно на портале Госуслуг либо зайти непосредственно на платформу «Городская среда» и затем перейти на портал Госуслуг. Кроме того, на Официальном портале Екатеринбурга размещен баннер для голосования, через который также можно попасть на Госуслуги и сделать свой выбор.

Также с 15 апреля в крупных торговых центрах и на предлагаемых к выбору площадках начали работать волонтеры, с помощью которых можно пройти процедуру голосования.

Напомним, начиная с 2018 года в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» в Екатеринбурге благоустроено пять общественных территорий, ранее отобранных жителями: сквер у здания Оперного театра, набережная реки Исети от улицы Малышева до улицы Куйбышева, парк «Зеленая роща», парк имени XXII Партсъезда, первая очередь Преображенского парка в Академическом районе, продолжаются работы по благоустройству Солнечных аллей в микрорайоне Солнечный.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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