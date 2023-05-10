Екатеринбург снова окутывает смог. Советы врачей

Екатеринбург с обеда вновь окутывает смог. Дымка видна в центре города, на Юго-Западе и в других районах. Санитарные врачи напоминают, что при запахе гари в воздухе стоит соблюдать меры предосторожности.

«Откажитесь от занятий спортом на свежем воздухе, используйте маски и респираторы при выходе на улицу. Не открывайте окна, используйте увлажнители либо регулярно проводите влажную уборку. Откажитесь от ношения контактных линз в пользу очков. Старайтесь больше пить, промывайте глаза, нос и горло. Откажитесь от курения», – такие советы дают специалисты управления Роспотребнадзора по Свердловской области.

В случае возникновения симптомов острого заболевания или недомогания (появлении признаков одышки, кашля, бессонницы), обострения хронических болезней необходимо обратиться к врачу. Напомним, в Свердловской области сегодня действует 57 лесных пожаров на площади 100 тысяч гектаров. Увеличение площади горения областные власти объясняют тем, что для тушения пожаров проводится отжиг территорий. Число стихийных пожаров, напротив, снижается. Сегодня в регионе работает девять авиабортов, которые с воздуха сбрасывают тонны воды на наиболее опасные участки. В рамках расследования причин возникновения лесных пожаров в Свердловской области за минувшие выходные возбуждено 24 уголовных дела.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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