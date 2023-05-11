За сутки в Свердловской области не появилось новых верховых пожаров

За сутки в Свердловской области ликвидировали 16 природных пожаров общей площадью 34,8 тысячи гектаров, локализовано 29 возгораний. В департаменте информполитики губернатора сообщили, что со вчерашнего дня не появилось ни одного нового верхового пожара, которые являются самыми опасными из-за высокой скорости распространения огня.

В числе потушенных крупных пожаров:

⁃ два возгорания в Артемовском городском округе на площади 5,6 тысячи гектара;

⁃ два пожара в Асбестовском городском округе – 11,7 тысячи гектара;

⁃ 7,4 тысячи гектаров под Верхней Пышмой;

⁃ 5,5 тысячи гектаров в Сухом Логу.

Напомним, накануне Авиалесоохрана сообщала, что в Свердловской области горит 99 988 га леса – на порядок больше, чем в любом другом регионе страны. Сводки за последние сутки еще не опубликованы.

Сегодня с утра плотной дымкой с запахом гари накрыло Екатеринбург. Запах ощущается во всех районах города. «Новый День» накануне публиковал советы врачей, как облегчить это состояние.

Екатеринбург, Марина Иванова

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