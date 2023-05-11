За сутки в Свердловской области не появилось новых верховых пожаров

За сутки в Свердловской области ликвидировали 16 природных пожаров общей площадью 34,8 тысячи гектаров, локализовано 29 возгораний. В департаменте информполитики губернатора сообщили, что со вчерашнего дня не появилось ни одного нового верхового пожара, которые являются самыми опасными из-за высокой скорости распространения огня.
В числе потушенных крупных пожаров:
⁃ два возгорания в Артемовском городском округе на площади 5,6 тысячи гектара;
⁃ два пожара в Асбестовском городском округе – 11,7 тысячи гектара;
⁃ 7,4 тысячи гектаров под Верхней Пышмой;
⁃ 5,5 тысячи гектаров в Сухом Логу.
Напомним, накануне Авиалесоохрана сообщала, что в Свердловской области горит 99 988 га леса – на порядок больше, чем в любом другом регионе страны. Сводки за последние сутки еще не опубликованы.
Сегодня с утра плотной дымкой с запахом гари накрыло Екатеринбург. Запах ощущается во всех районах города. «Новый День» накануне публиковал советы врачей, как облегчить это состояние.
Екатеринбург, Марина Иванова
Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42
© 2023, РИА «Новый День»
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube