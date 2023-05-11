К утру Екатеринбург снова затянуло дымом от лесных пожаров

Сегодня утром в разных районах Екатеринбурга снова отчетливо ощущается запах гари, над городом висит смог. Об этом сообщают жители и Центра, и Академического, и Железнодорожного районов.

Санитарные врачи ранее напоминали, как обезопасить себя во время смога. Нужно отказаться от занятий спортом на свежем воздухе, использовать маски и респираторы при выходе на улицу, не открывать окна, использовать увлажнители либо регулярно проводить влажную уборку. В такой период не рекомендуется носить контактные линзы, курить. В случае ухудшения самочувствия стоит обратиться к врачу.

Напомним, тяжелая ситуация с пожарами в Свердловской области сложилась еще в конце апреля. До Екатеринбурга дым добрался рано утром 9 мая. Несмотря на это, все мероприятия, посвященные Дню Победы, прошли по плану. К середине дня смог рассеялся.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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